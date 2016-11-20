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Главная  /  Репортажи  /  Студенты провалились под пол во время вечеринки в Техасе

Студенты провалились под пол во время вечеринки в Техасе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:14
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Студенческая вечеринка в американском Дентоне закончилась полным провалом. В прямом смысле.

Не выдержал пол, и все, как видно на кадрах, рухнули на этаж ниже. Очевидно, строители не рассчитывали, что студенты будут устраивать в комнате дискотеку. Пол провалился по периметру всего помещения. Пострадали семь человек. Те, кто устоял, поспешили включить свет. Им пришлось аккуратно пробираться вдоль стены, чтобы выйти и тоже не упасть.

Какие меры приняла администрация общежития, не сообщается.

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