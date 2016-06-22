В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Пятигорске лихач на квадроцикле встал на дыбы

В Пятигорске лихач на квадроцикле встал на дыбы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:23
  • 18
  • 0

К трюкачеству мотоциклистов на дорогах российские автомобилисты уже привыкли. Но это - что-то новенькое.

В Пятигорске на дыбы встал водитель квадроцикла. Только лишь на задних колесах он не только ехал, но и перестраивался. При этом, движение, как видно на кадрах, было довольно оживленным. Пользователи, как сообщается, по традиции разделились во мнениях. Одни считают, что это такое самовыражение, мол, ничего страшного.

Другие уверены - для подобных показательных выступлений дороги общего пользования - не самое подходящее место, ведь речь идет не только о безопасности квадроциклиста, но и других участников движения.
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
15:14 | mreportertv
Студенты провалились под пол во время вечеринки в Техасе
214 1
19.10 11:45 | nevsb
Дорожный парадокс в Ставрополье: посреди проезжей части стоит опора ЛЭП
79 1
25.05 00:23 | луна
В Ставропольском крае под Пятигорском река затопила дорогу
41 0
31.10 12:45 | mreportertv
Безумный дрифт на одном колесе устроил лихач из Саудовской Аравии
2387 0
22.06.2016 13:26 | mreportertv
Квадроцикл описал в воздухе сальто при попытке погрузить его в пикап