В Пятигорске лихач на квадроцикле встал на дыбы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:23
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В Пятигорске на дыбы встал водитель квадроцикла. Только лишь на задних колесах он не только ехал, но и перестраивался. При этом, движение, как видно на кадрах, было довольно оживленным. Пользователи, как сообщается, по традиции разделились во мнениях. Одни считают, что это такое самовыражение, мол, ничего страшного.
Другие уверены - для подобных показательных выступлений дороги общего пользования - не самое подходящее место, ведь речь идет не только о безопасности квадроциклиста, но и других участников движения.
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