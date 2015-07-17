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Российский космонавт показал Землю с борта МКС

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:32
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Как сообщается, космонавт Сергей Рязанский откликнулся на просьбу читателей своего микроблога в "Твиттер" и снял видео из иллюминатора МКС.

“Нет ничего проще”, - так он прокомментировал ролик. Сотни ретвитов и тысячи лайков - видео сразу же стало популярным. В комментариях пользователи поблагодарили космонавта “за удовольствие это видеть”.

Также в комментариях обратили внимание, что с борта Международной космической станции Земля выглядит просто огромной! Ранее Сергей Рязанский запечатлел нашу планету с борта МКС в полной темноте. Ролик смонтировал из множества фотографий. Получилось невероятное путешествие по земному шару всего за одну минуту.
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