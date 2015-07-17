Российский космонавт показал Землю с борта МКС
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:32
-
- 17
“Нет ничего проще”, - так он прокомментировал ролик. Сотни ретвитов и тысячи лайков - видео сразу же стало популярным. В комментариях пользователи поблагодарили космонавта “за удовольствие это видеть”.
Также в комментариях обратили внимание, что с борта Международной космической станции Земля выглядит просто огромной! Ранее Сергей Рязанский запечатлел нашу планету с борта МКС в полной темноте. Ролик смонтировал из множества фотографий. Получилось невероятное путешествие по земному шару всего за одну минуту.
- 17
Комментарии (0)