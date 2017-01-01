Фотовыставка "Россия глазами Паустовского" на Арбате

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:54

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Уличная фотовыставка "Россия глазами Паустовского" приурочена к 125- летию со дня рождения писателя располагается недалеко от театра Вахтангова. На выставке представлены уникальные фотографии России 1930-1940 годов, которые сопровождаются цитатами из книг. Главным увлечением К.Паустовского была фотография, он много путешествовал и через свое увлечением показывает зрителю, какой был быт, какая красивая природа лесов и рек, многие портреты людей это прообразы героев его книг. Выставка продлится до 21 ноября 2017 года.