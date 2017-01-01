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Главная  /  Репортажи  /  Стена Цоя на Арбате стала разрушаться

Стена Цоя на Арбате стала разрушаться

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:25
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Опустевшая от поклонников стена Цоя на Арбате стала разрушаться, а может поклонники по кирпичику взяли на память.

  • 13
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Комментарии (0)

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