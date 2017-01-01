В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вечерние кадры погоды в Москве

Вечерние кадры погоды в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:49
  • 12
  • 0

Ближе к вечеру в Москве похолодало, без осадков.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
18:05 | Uwis
Комфортная погода порадовала сегодня москвичей
15 0
16:53 | LaimeLaim
Прохладная погода в столице
329 3
12.11 19:35 | Max_019
При пожаре в квартире на северо-востоке столицы пострадали 3 человека
25 0
13:32 | Max_019
Облачно с прояснениями в столице в понедельник