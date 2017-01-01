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Главная  /  Репортажи  /  Станцию «Андроновка» МЦК и платформу Фрезер соединят переходом

Станцию «Андроновка» МЦК и платформу Фрезер соединят переходом

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:05
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Подземный пешеходный переход построят между платформой Фрезер Казанского направления Московской железной дороги и станцией МЦК «Андроновка». Главгосэкспертиза одобрила проект строительства подземного пешеходного перехода после экспертной проверки. На остановочном пункте Фрезер также перестроят платформу, сделают её выше, возведут турникетные павильоны и установят кассы. От непогоды пассажиров, выходящих из подземного перехода, укроют навесы. Для удобного перемещения маломобильных граждан построят пандусы и лифты. В Главгосэкспертизе считают, что турникеты на вход и выход повысят эффективность пассажирских пригородных перевозок, так как дадут возможность проанализировать фактический пассажиропоток и, исходя из этих данных, оптимизировать график движения поездов. Две станции свяжет также здание транспортно-пересадочного узла (ТПУ), которое планируется построить в ближайшие годы. Сейчас переход от станции «Андроновка» на Фрезер занимает пять минут. От платформы МЦК пассажиры проходят по наземному переходу к проезду Фрезер, спускаются вниз и идут вдоль железной дороги на посадку в электричку. Чтобы уехать в область, переходить железнодорожные пути не нужно, а в сторону Казанского вокзала электричка останавливается на платформе, расположенной вдоль 1-й Фрезерной улицы.

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