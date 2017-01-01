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Первые новогодние ёлки появились на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13.11 22:47
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Город начинает готовиться к празднованию Нового года. На северо-востоке столицы появились первые новогодние ёлки. Новогодние красавицы уже установлены у магазинов одной из торговых сетей на улице Милашенкова и Широкой улице. Ёлка высотой примерно 2-2,5 м, украшена гирляндой, шарами и бантами. С наступлением тёмного времени суток благодаря подсветке ёлка смотрится очень красиво и просто не может не обратить на себя внимание мимо проходящих людей.

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