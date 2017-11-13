Челябинский "Сайлент Хилл": на город вновь опустился туман (ВИДЕО)

Автор: Pashabloger74 Дата публикации: 09:42

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69 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196711

Челябинск снова окутал смог. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Накануне утром автору видео даже пришло смс-сообщение от МЧС о том, что на территории Челябинской области до 19.00 часов 13.11.2017 сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. "Сейчас 23:44 и на улице жесть," - пишет мобильный репортёр.При этом, местный житель отмечает, что в Челябинске давно дышать стало сложно: "Воздух трогать можно было," - пишет автор видео. Однако с 7-9 ноября Челябинск дышал полной грудью - пока в городе проходил саммит России и Казахстана, а 9 ноября приезжал президент РФ В.В. Путин. "Но как только президент улетел, стало ещё хуже. А сегодня - вообще "Сайлент Хилл", видимость 10 метров," - рассказывает мобильный репортёр.