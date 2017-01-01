В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Продолжается строительство Стереокатка в парке Горького, который откроется 23 ноября

Продолжается строительство Стереокатка в парке Горького, который откроется 23 ноября

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13.11 22:45
  • 16
  • 0

Посетители смогут оценить новые ледовые дорожки, танцы на коньках, театральный перформанс, а также праздничный фейерверк. Фуд-корт, кассы, павильоны с прокатом коньков и раздевалками распишут синими и белыми волнообразными линиями, которые создадут иллюзию движущихся волн. Центром притяжения и главной инсталляцией зимы станет десятиметровый светодинамический куб Matrix, расположившийся на месте центрального фонтана, для создания которого было использовано более 15 километров светодиодной ленты. Это геометрическая абстракция из нескольких кубов, которые находятся друг в друге по принципу матрешки. Мерцающие световые грани создают ритмический рисунок и между фактической и видимой формами возникают оптические иллюзии. Одну из дорожек парка превратят в световой тоннель. Специальную танцплощадку для посетителей катка откроют в конце центральной аллеи. Каждую неделю на ней будут проходить стереовечеринки.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
13.11 22:47 | Max_019
Первые новогодние ёлки появились на северо-востоке столицы
44 0
12.11 23:04 | Uwis
Круглосуточно идут работы по возведению ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади
36 0
02.11 21:12 | tim777
Продолжаются работы по монтажу катка в Парке Горького