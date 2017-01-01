Продолжается строительство Стереокатка в парке Горького, который откроется 23 ноября

Автор: Uwis Дата публикации: 13.11 22:45

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Посетители смогут оценить новые ледовые дорожки, танцы на коньках, театральный перформанс, а также праздничный фейерверк. Фуд-корт, кассы, павильоны с прокатом коньков и раздевалками распишут синими и белыми волнообразными линиями, которые создадут иллюзию движущихся волн. Центром притяжения и главной инсталляцией зимы станет десятиметровый светодинамический куб Matrix, расположившийся на месте центрального фонтана, для создания которого было использовано более 15 километров светодиодной ленты. Это геометрическая абстракция из нескольких кубов, которые находятся друг в друге по принципу матрешки. Мерцающие световые грани создают ритмический рисунок и между фактической и видимой формами возникают оптические иллюзии. Одну из дорожек парка превратят в световой тоннель. Специальную танцплощадку для посетителей катка откроют в конце центральной аллеи. Каждую неделю на ней будут проходить стереовечеринки.