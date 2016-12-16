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Главная  /  Репортажи  /  Центральные улицы Москвы украсят скульптуры «Айсберг» и «Волна Байкала»

Центральные улицы Москвы украсят скульптуры «Айсберг» и «Волна Байкала»

Автор:
denis947
Дата публикации:
13.11 22:42
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Полюбоваться необычными арт-объектами можно будет с 12 ноября по 22 декабря. Конструкции, изготовленные из стекла и бетона, посвятят Году экологии в России. В центре столицы появятся интерактивные светящиеся фигуры на экологические темы: «Айсберг», «Волна Байкала», «Ледник» и «Пирит». Инсталляции будут символизировать проблемы природного потепления и изменения климата, экономии природных ресурсов и сохранения природного наследия РФ. - Главная задача скульптур — привлечь внимание горожан к глобальным экологическим проблемам, напомнить о том, как важно оберегать природу нашей страны и экономить ее ресурсы, — рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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