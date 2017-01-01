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Мусорный бардак в городе Липецке

Автор:
karnach
Дата публикации:
03:09
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В городе Липецке очень давно не вывозят мусор.

Россия, г. Липецк, площадь Мира, д. 1а

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