Мусорный бардак в городе Липецке

Автор: karnach Дата публикации: 03:09

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В городе Липецке очень давно не вывозят мусор.

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196722

Россия, г. Липецк, площадь Мира, д. 1а