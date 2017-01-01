В эти выходные в парке Зарядье прошёл международный день вторичной переработки

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Для детей проводились мастер-классы как из пластиковой бутылки сделать ёлочную игрушку, а взрослым прочитала лекцию на тему: "Что делать с мусором в России" пресс-секретарь Гринпис России Ирина Козловских, а также всем желающим показали фильм "Сделано из вторсырья", после чего было обсуждение с артистом Вадимом Норштейном. Кроме того состоялась презентация одежды из переработанного пластика.