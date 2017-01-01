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На ВДНХ начали заливать самый большой каток Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:21
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  • 0

На ВДНХ уже приступили к заливке катка. Даже сейчас, видно насколько гладкий и очаровательный получается каток.

  • 12
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Комментарии (0)

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