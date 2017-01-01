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Главная  /  Репортажи  /  Московские дворники сменили метлу на лопату и вышли на улицу убирать снег

Московские дворники сменили метлу на лопату и вышли на улицу убирать снег

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
08:03
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Дворники сменили метлу на лопату и вышли на улицу убирать снег. Снегопад тем временем продолжается.

  • 18
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