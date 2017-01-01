Сувенирные магниты особой серии поступили в продажу в московском метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:03

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Особая серия сувениров Московского метрополитена под названием «Ассоциации в метро» пополнилась 5 видами магнитов. В их дизайне зашифрованы названия станций столичного метрополитена. Новая продукция продается в сувенирных киосках на стойках «Живое общение», а также в магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Теперь для пассажиров доступны магниты, особый дизайн которых соответствует названиям станций «Библиотека им. Ленина», «Строгино», «Фили», «Охотный ряд», «Китай-город». Круглые магниты подойдут в качестве памятных сувениров как взрослым, так и детям. Серия сувениров «Ассоциации в метро» ранее была представлена только чехлами для карт «Тройка». Они пользовались большим спросом благодаря стильному дизайну. С июля было распродано более 1300 таких чехлов. Теперь фанаты метро смогут пополнить свои коллекции еще и сувенирными магнитами из этой же серии.