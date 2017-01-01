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Утром в столице прошел снег с дождем

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:00
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Ночной снег еще не растаял временами идет дождь со снегом. Тротуары покрыты месивом, коммунальные службы вышли на расчистку улиц.

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