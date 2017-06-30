На Овчинниковской набережной перевернулся инкассаторский автомобиль

Автор: tim777 Дата публикации: 11:43

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14 ноября в первой половине дня в центре Москвы в районе Замоскворечье произошло ДТП. На Овчинниковской набережной перевернулся а/м "Фольксваген Кадди", принадлежащий инкассаторский службе. Как сообщили очевидцы, водитель а/м "Фольксваген" при движении по набережной в районе дома №18/1 одним из колес попал в поврежденный коллектор. При попадании он потерял управление, машину занесло и она несколько раз перевернулась и вновь встала на колеса. В результате ДТП инкассаторский автомобиль получил серьёзные механические повреждения. По счастливой случайности водитель серьёзно не пострадал. Позднее на место ДТП прибыли несколько экипажей ГИБДД и аварийные службы Москводоканала. В настоящий момент рабочие проводят обследование и замену поврежденного коллектора. Движение транспорта по набережной осуществляется в штатном режиме.