В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Овчинниковской набережной перевернулся инкассаторский автомобиль

На Овчинниковской набережной перевернулся инкассаторский автомобиль

Автор:
tim777
Дата публикации:
11:43
  • 74
  • 0

14 ноября в первой половине дня в центре Москвы в районе Замоскворечье произошло ДТП. На Овчинниковской набережной перевернулся а/м "Фольксваген Кадди", принадлежащий инкассаторский службе. Как сообщили очевидцы, водитель а/м "Фольксваген" при движении по набережной в районе дома №18/1 одним из колес попал в поврежденный коллектор. При попадании он потерял управление, машину занесло и она несколько раз перевернулась и вновь встала на колеса. В результате ДТП инкассаторский автомобиль получил серьёзные механические повреждения. По счастливой случайности водитель серьёзно не пострадал. Позднее на место ДТП прибыли несколько экипажей ГИБДД и аварийные службы Москводоканала. В настоящий момент рабочие проводят обследование и замену поврежденного коллектора. Движение транспорта по набережной осуществляется в штатном режиме.

  • 74
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
11:27 | Sargo
Мокрый снег на северо-востоке Москвы
10 0
12:15 | mreportertv
Во Вьетнаме поезд снёс припаркованный автомобиль
28 0
13.11 18:05 | Uwis
Комфортная погода порадовала сегодня москвичей
116 0
04.07 13:36 | IrinaStepukova
ДТП с участием инкассаторской машины произошло в городе Сортавала Республики Карелия (30.06.17.)