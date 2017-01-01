Во Вьетнаме поезд снёс припаркованный автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:15
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Местный мобильный репортёр выгуливал собаку и стал свидетелем того, как поезд протаранил припаркованный на улице автомобиль. Состав, словно тёрка, по касательной раздробил фургону бок. Щепки летели, что называется, во все стороны.
При этом, на кадрах слышно, что приближающийся поезд подавал долгий сигнал. Тем более удивительным очевидцы находят поведение владельца автомобиля. Который, по словам автора видео, сидел неподалёку, но не реагировал на звуки состава. Видимо, считал, что поезд обойдёт фургон стороной, отмечают пользователи в Сети.
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