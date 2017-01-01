Пожар в квартире жилого дома произошёл в Ульяновске

Автор: Аноним Дата публикации: 12:57

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196743

Ночью в квартире жилого дома в городе Ульяновск произошёл пожар: погибли два человека, один пострадал. 14 ноября в 00:44 в доме №7 на улице 12 Сентября произошло загорание постельных принадлежностей и вещей в 2-х комнатной квартире на 4 этаже 5-этажного дома. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение. Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли 8 человек из квартир на 4 и 5 этажах, среди них трое детей (малолетний ребенок и двое подростков) и парализованная пожилая женщина. На месте пожара работали спасатели городской поисково-спасательной службы, которые оказывали помощь в эвакуации жителей.По данным МЧС, в итоге возгорания погибли два человека, также пострадала 71-летняя пенсионерка — женщина госпитализирована в токсикологическое отделение БСМП с отравлением угарным газом. Огнём уничтожена внутренняя отделка комнаты. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По предварительным данным, молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул с не потушенной сигаретой. Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены 6 единиц техники и 26 человек личного состава.