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В Сочи загорелось общежитие

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:40
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Пожар произошёл во вторник утром в Сочи. Очевидцы публикуют в Сети кадры с места ЧП.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, загорелась пристройка к пятиэтажному зданию общежития. Затем огнём охватило около 200 квадратных метров. В небо поднимался высокий столб дыма, который виднелся из соседних домов.

На место прибыли пожарные. Из здания срочно эвакуировали 50 человек.

Одному из очевидцев пожара удалось запечатлеть эвакуацию из горящего здания на видео. Он снял работу сотрудников МЧС, которые по приставным лестницам выводили жителей общежития на улицу. По словам свидетелей случившегося, были и те, кто буквально выпрыгивал из окон.


Сообщается, что на данный момент пожар потушен. В результате ЧП пострадали 16 человек. По предварительным данным, один человек погиб.



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