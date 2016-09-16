Авария на воде произошла в Бангладеш
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:56
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Траектории судов пересеклись не вовремя. Разминуться не успели. И закончилось всё предсказуемо. Судно покрупнее устояло. А вот лодка накренилась и перевернулась. Так, что люди оказались в воде вместе со своими пожитками.
Ну а юзеров особенно удивило весьма хладнокровное поведение пассажиров и экипажа парома. Никто из них, похоже, даже не подумал броситься на помощь - или хотя бы бросить спасательный круг. Стояли и смотрели - как ни в чём не бывало.
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