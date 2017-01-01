В Килемарах "забыли" о технике безопасности во время ремонта на крыше школы

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 12:58

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196746

О технике безопасности совсем не позаботились рабочие из Республики Марий Эл, которые проводили ремонт в местной средней образовательной школе. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автора видео, во вторник днём в Килемарской средней школе начали производить ремонт. "На крыше здания стали сваривать снегозадержатели," - рассказывает очевидец. Однако в этом здании во время работ шёл учебный процесс. "Рабочие и руководство учебного заведения не побеспокоились о технике безопасности и не оградили потенциально опасное место какими-либо указателями о том, что в данном месте ведутся ремонтные работы. Как видим, люди ходят возле здания беспрепятственно," - сообщает мобильный репортёр.