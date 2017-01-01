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Смертельное ДТП произошло в Краснодаре

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:05
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Два автомобиля всмятку - таковы последствия жуткого ДТП в Краснодаре. Где на пересечении улиц Тургенева и Гагарина столкнулись "Лэнд Ровер" и 14-я модель "Жигулей".

Виноват тут однозначно владелец иномарки, который решил проскочить перекрёсток на красный. Получил сильнейший удар в бок, закружился и, как видно на кадрах, вылетел на тротуар. Позже выяснилось: был пьян. ВАЗу, впрочем, досталось ещё сильнее. Сразу после столкновения он буквально развалился на куски.

Сообщается, что водитель отечественной легковушки - госпитализирован, двое пассажиров - погибли на месте.
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