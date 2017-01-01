Смертельное ДТП произошло в Краснодаре
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:05
-
- 60
Виноват тут однозначно владелец иномарки, который решил проскочить перекрёсток на красный. Получил сильнейший удар в бок, закружился и, как видно на кадрах, вылетел на тротуар. Позже выяснилось: был пьян. ВАЗу, впрочем, досталось ещё сильнее. Сразу после столкновения он буквально развалился на куски.
Сообщается, что водитель отечественной легковушки - госпитализирован, двое пассажиров - погибли на месте.
- 60
Комментарии (0)