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Снег с дождем идет на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:18
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Снег с дождем идет на юго-западе столицы,на тротуарах образуются лужи.

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