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Главная  /  Репортажи  /  Лисицы выбежали к людям в Магаданской области (ВИДЕО)

Лисицы выбежали к людям в Магаданской области (ВИДЕО)

Автор:
stlanik11
Дата публикации:
14:51
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Знакомство с лесными жительницами, по словам мобильного репортёра, произошло ещё в начале октября.

Автор видео вместе с детьми отправился в лес, гулять. "В выходной день по просьбе детей пошёл гулять в лес, на сопку, вблизи посёлка. Дети захотели найти зайчика, но вместо него моя старшая племянница Карина увидела в зарослях Кедрового стланика лисичку," - рассказывает мобильный репортёр из Омсукчанского городского округа.

Вскоре к отдыхающим присоединилась ещё одна лиса. "Дети с рыжими играли в догонялки," - пишет житель Магаданской области. Случайную встречу с лисицами мобильный репортёр снял на видео и прислал на сайт mreporter.ru.

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