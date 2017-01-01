Лисицы выбежали к людям в Магаданской области (ВИДЕО)

Автор: stlanik11 Дата публикации: 14:51

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196757

Знакомство с лесными жительницами, по словам мобильного репортёра, произошло ещё в начале октября.Автор видео вместе с детьми отправился в лес, гулять. "В выходной день по просьбе детей пошёл гулять в лес, на сопку, вблизи посёлка. Дети захотели найти зайчика, но вместо него моя старшая племянница Карина увидела в зарослях Кедрового стланика лисичку," - рассказывает мобильный репортёр из Омсукчанского городского округа.Вскоре к отдыхающим присоединилась ещё одна лиса. "Дети с рыжими играли в догонялки," - пишет житель Магаданской области. Случайную встречу с лисицами мобильный репортёр снял на видео и прислал на сайт mreporter.ru.