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Из-за плохой погоды центр Москвы опустел

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:50
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Из-за плохой погоды центр Москвы опустел. Движение транспорта по улицам свободное, дождь чередуется с мокрым снегом.

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