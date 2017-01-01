Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов «Ашан» в России с 15 ноября 2017 года

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В гипермаркетах «Ашан» в России перестанут выдавать бесплатные пластиковые пакеты с 15 ноября.

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196759

«С 15 ноября 2017 г. все классические гипермаркеты торговой сети полностью откажутся от выдачи одноразовых пластиковых пакетов. В магазинах других форматов это уже сделано. В рамках политики корпоративной социальной ответственности (КСО) компания «Ашан» уделяет большое внимание устойчивому развитию и берет на себя обязательство по снижению негативного влияния на окружающую среду. Одним из направлений политики КСО компании является сокращение потребления полиэтиленовых пакетов. Ежегодно в Мировой океан сбрасываются миллионы тонн мусора, большую часть которого составляет пластик», - сообщили в пресс-службе.В компании уточнили, что пластиковые пакеты не будут также продаваться в кассах, взамен в магазинах сети будут продаваться платные эко-пакеты и сумки многоразового использования. «Теперь клиенты гипермаркетов, также как клиенты супермаркетов «Ашан» и магазинах формата «у дома», смогут приобретать пакеты на 40% состоящие из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и многоразовые сумки», - уточнили в компании.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2017 г. в России объявлен годом экологии.Спикер на видео: пресс-секретарь Гринпис России Ирина Козловских. Выдержка из лекции на тему: «Что делать с мусором в России».