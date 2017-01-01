Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов «Ашан» в России с 15 ноября 2017 года
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 15:00
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В гипермаркетах «Ашан» в России перестанут выдавать бесплатные пластиковые пакеты с 15 ноября.
В компании уточнили, что пластиковые пакеты не будут также продаваться в кассах, взамен в магазинах сети будут продаваться платные эко-пакеты и сумки многоразового использования. «Теперь клиенты гипермаркетов, также как клиенты супермаркетов «Ашан» и магазинах формата «у дома», смогут приобретать пакеты на 40% состоящие из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и многоразовые сумки», - уточнили в компании.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2017 г. в России объявлен годом экологии.
Спикер на видео: пресс-секретарь Гринпис России Ирина Козловских. Выдержка из лекции на тему: «Что делать с мусором в России».
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