Молния ударила в самолет в аэропорту Амстердама
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:25
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ЧП случилось в ненастную погоду. Боинг Королевских голландских авиалиний начал взлет. Он уже оторвался от земли и почти исчез в низких облаках, как вдруг все увидели яркую вспышку. Грозовой разряд прошел через самолет и ушел в землю.
Сообщается, что никто из пассажиров лайнера не пострадал. Навигационные приборы тоже остались целы. Боинг набрал высоту и, как планировалось, отправился в Перу.
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