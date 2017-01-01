В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Молния ударила в самолет в аэропорту Амстердама

Молния ударила в самолет в аэропорту Амстердама

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:25
  • 44
  • 0

Молния пробила самолет в аэропорту Амстердама. Инцидент попал на видео.

ЧП случилось в ненастную погоду. Боинг Королевских голландских авиалиний начал взлет. Он уже оторвался от земли и почти исчез в низких облаках, как вдруг все увидели яркую вспышку. Грозовой разряд прошел через самолет и ушел в землю.

Сообщается, что никто из пассажиров лайнера не пострадал. Навигационные приборы тоже остались целы. Боинг набрал высоту и, как планировалось, отправился в Перу.
  • 44
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
17:12 | Uwis
Осадки не прекращаются и количество подтоплений увеличивается
19 0
16:05 | mreportertv
Горящее чучело придавило человека на празднике в Индии
60 0
03.11 15:08 | mreportertv
Удар молнии чуть не убил австралийца
66 0
15:33 | mreportertv
Стюардесса выпала из самолёта в аэропорту Китая
87 0
11.09 13:05 | mreportertv
Голландец пытался сбежать от полицейских после серьёзного ДТП