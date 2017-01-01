На Москву с утра обрышился снегопад

Автор: Automak Дата публикации: 15:29

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На Москву с утра обрушился снегопад, который затем сменился ливнем, потом снегом и снова дождем. При этом если в районе ВДНХ лежит снег, то на Молодежной снега нет.