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На Москву с утра обрышился снегопад

Автор:
Automak
Дата публикации:
15:29
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На Москву с утра обрушился снегопад, который затем сменился ливнем, потом снегом и снова дождем. При этом если в районе ВДНХ лежит снег, то на Молодежной снега нет.

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