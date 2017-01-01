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Главная  /  Репортажи  /  В Красноярске скорая сбила пешехода и сама увезла его в больницу

В Красноярске скорая сбила пешехода и сама увезла его в больницу

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:42
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В Красноярске мужчина попал под колеса скорой. Сообщается, что дорогу он переходил в неположенном месте.

На этих кадрах хорошо видно - водителю спецтранспорта трудно было заметить пешехода, который выбегал из-за машин в левом ряду. При этом, мужчина еще и поскользнулся. Судя по всему, удар был достаточно сильный. Медики отвезли пострадавшего в больницу, и уже потом, как сообщается, водитель вернулся на место для оформления ДТП.

Ну а пользователи в комментариях пишут, что в какой-то степени недисциплинированному пешеходу повезло, если можно так сказать. Ведь медицинскую помощь он получил как нельзя быстро.

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Комментарии (0)

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