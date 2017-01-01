В Красноярске скорая сбила пешехода и сама увезла его в больницу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:42
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В Красноярске мужчина попал под колеса скорой. Сообщается, что дорогу он переходил в неположенном месте.
На этих кадрах хорошо видно - водителю спецтранспорта трудно было заметить пешехода, который выбегал из-за машин в левом ряду. При этом, мужчина еще и поскользнулся. Судя по всему, удар был достаточно сильный. Медики отвезли пострадавшего в больницу, и уже потом, как сообщается, водитель вернулся на место для оформления ДТП.
Ну а пользователи в комментариях пишут, что в какой-то степени недисциплинированному пешеходу повезло, если можно так сказать. Ведь медицинскую помощь он получил как нельзя быстро.
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