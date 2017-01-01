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Главная  /  Репортажи  /  В Благовещенске зацеперы открыли сезон катания на санках

В Благовещенске зацеперы открыли сезон катания на санках

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:52
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В Благовещенске открыли сезон катания на санках. Героям этого ролика даже не понадобилась горка.

Двое парней привязались к автомобилю и таким образом мчались по заснеженной городской улице. Аттракцион устроили вечером, но нельзя сказать, что дорога была пустой. Машины ехали и навстречу, и позади. На видеорегистратор одного из попутчиков как раз снято видео. Сложно назвать такую забаву безопасной.

В какой-то момент один из экстремалов выпал из своих саней прямо на проезжую часть. Парень быстро поднялся и убежал, перескочив через забор. Остальные, видимо, заметили потерю, но сразу остановиться не смогли. Это и понятно. Дорога - скользкая. Хорошо, что попутчик соблюдал дистанцию и ехал медленно. Иначе всё могло бы закончиться серьёзным ДТП.
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