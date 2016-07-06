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Горящее чучело придавило человека на празднике в Индии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:05
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В соцсетях - тиражируют ролики, снятые на праздничном фестивале в столице Индии.

Те, кто собрались отметить символическую победу добра над злом, вполне могли бы сгореть заживо. Всё дело - в традиции сжигать огромные фигуры демона. Обычно - они просто медленно тлеют. Но иногда - как в этом случае - внезапно вспыхивают. И буквально расстреливают всю округу искрами. К счастью, никто из присутствующих - под раздачу не попал. Стояли - достаточно далеко.

А вот героям этого видео - повезло меньше. Горящее чучело - вдруг обломилось. И придавило оказавшегося рядом человека. Насколько сильно он пострадал - история умалчивает.

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