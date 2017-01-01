Проект реконструкции монорельса будет готов в следующем году

Автор: Sargo Дата публикации: 17:46

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196769

Проект реконструкции монорельса будет готов в следующем году, сообщила пресс-служба Департамента строительства города Москвы, со ссылкой на главу ведомства Андрея Бочкарева."Проект реконструкции монорельса подготовим в следующем году, после чего приступим к реконструкции. Сейчас там ходят поезда в туристическом режиме", - сказал Андрей Бочкарев.Как указывается в сообщении пресс-службы, реконструкция предполагает демонтаж Московской монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра (от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна), переустройство существующего трамвайного полотна в уровне земли от Новомосковской улицы до Проспекта Мира и строительство трамвайных путей протяженностью 0,6 километра (в том числе 0,45 километра - эстакада).В настоящее время проводится работа по определению трассировки трамвайной линии с учетом стесненных условий района. После определения оптимального варианта прохождения трамвайной линии начнется разработка проекта планировки территории, после чего - организация конкурсных процедур на закупку услуг по исполнению функций технического заказчика с правом проектирования.