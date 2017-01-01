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Развесёлые белки в лесах Якутска

Автор:
Radar2015
Дата публикации:
21:13
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Белки прибежали в кормушку для птиц.

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