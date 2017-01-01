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Затяжные осадки прекратились в столице к вечеру

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:00
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К вечеру в столице прекратился и снегопад и дождь. А целый день горожан и гостей столицы, изнуряли сильный ветер и осадки.

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