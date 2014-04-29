В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Серая куропатка бегала в московском дворе

Серая куропатка бегала в московском дворе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:37
  • 4
  • 0

В юго-западном округе по двору бегала серая куропатка. Она немного прошлась и улетела. Не каждый день можно встретить в Москве куропатку.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:56 | Sargo
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
58 0
03.10 11:06 | mreportertv
Американцы придумали, как бороться с беспилотниками
483 1
29.04.2014 22:22 | Agan86
Нашествие куропаток в Когалыме