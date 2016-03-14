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Главная  /  Репортажи  /  Жилой дом горит в Ново-Переделкино на западе Москвы

Жилой дом горит в Ново-Переделкино на западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19:33
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Загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на 11 этаже жилого дома по адресу: улица Шолохова д. 7. Пожар начался в одной из комнат. Очевидцы из соседнего дома заметили, как из окна квартиры идет белый дым и незамедлительно вызвали пожарных. Пока пожарные были в пути, пламя стало стремительно распространяться. Уже через несколько минут из двух окон квартиры повалил густой черный дым. Пожарные расчеты испытали большую сложность при подъезде к жилому дому - двор был заставлен личным автотранспортом, проезды были узкие. Начать тушение удалось лишь через несколько минут после прибытия. К этому моменту пожар принял открытую форму, из двух окон горящей квартиры стало вырываться интенсивное пламя. В любой момент огонь мог перекинуться на верхние этажи. Чтобы этого не произошло, пожарные задействовали два подъемных механизма, по котором подали водяные стволы. Одновременно с этим других пожарные звенья были направлены в подъезд для вскрытия входной двери, а также для спасения людей с верхних этажей. На вскрытие двери ушло продолжительное время. На улице был создан оперативный штаб пожаротушения. В него вошли представители коммунальных служб, спасатели, пожарные и оперативные дежурные СПТ по ЗАО г. Москвы. Обстановка на пожаре была напряженная. Для помощи высланным расчетам и уже работающим на месте, дополнительно были высланы 23 единицы техники, а общая численность высланных сил достигла 30. Было организовано дежурство медицинских служб, это три экипажа скорой медицинской помощи и наряд ЦЭМП. Локализовать возгорание удалось лишь спустя 3 часа после первого сообщения на пульт "101". Всего из горящего подъезда и смежных подъездов было спасено 20 человек. На балконе горящей квартиры все время, пока велась борьба с огнем, прятались три человека. Их спасли при помощи автолестниц. Предварительно по состоянию на 19:30 пострадавших нет. Тушение продолжается. Причины возгоарния будут установлены позднее.

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