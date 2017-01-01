В Краснодаре внедорожник сорвался с эвакуатора во время погрузки

Автор: flanker23 Дата публикации: 19:57

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В процессе эвакуации автомобиля, лапа цепи на лапе манипулятора не выдержали и автомобиль рухнул на проезжую часть.