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Главная  /  Репортажи  /  В Краснодаре внедорожник сорвался с эвакуатора во время погрузки

В Краснодаре внедорожник сорвался с эвакуатора во время погрузки

Автор:
flanker23
Дата публикации:
19:57
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В процессе эвакуации автомобиля, лапа цепи на лапе манипулятора не выдержали и автомобиль рухнул на проезжую часть.

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