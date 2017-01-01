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Главная  /  Репортажи  /  Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:56
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Сотрудники будут чаще убирать вестибюли и перехватывающие парковки. В ночь на 14 ноября в столице сыпал снег, а утром стало лить, как из ведра. По дорогам снова разлились “реки” и синоптики не радуют - обещают, что осадки еще будут. - Продолжит идти мокрый снег, дождь. Местами ожидается налипание снега, - рассказали в ГидрометцентреМосквы. - Ночью местами гололедица, небольшие осадки. Температура будет плюсовая - около 1-3 градусов. А вот службы Московского метрополитена уже перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодным условий.

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