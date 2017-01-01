Расписание электропоездов Горьковского направления МЖД будет изменено с 16 по 20 ноября

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14.11 23:30

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С 16 по 20 ноября в ночное время на перегоне Храпуново – Электроугли Горьковского направления МЖД железнодорожники проведут ремонт устройств сигнализации, централизации и блокировки, регулирующих движение поездов в автоматическом режиме. Плановые работы направлены на повышение безопасности и надежности перевозок. Ремонт пройдет в период технологических "окон", назначенных с 22:40 до 06:40. В связи с этим изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов, выполняющих рейсы поздней ночью и ранним утром. Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября не будут курсировать несколько электричек на участках Москва – Железнодорожная, Захарово – Железнодорожная, Фрязево – Москва, Крутое – Железнодорожная. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".