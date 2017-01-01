Поезд сбил военный КамАЗ на переезде в Одинцовском районе в селе Жаворонки

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:41

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На регулируемом железнодорожном переезде 37 км перегона Одинцово-Голицыно Белорусского направления МЖД водитель военного грузового автомобиля, буксируя другой грузовой неисправный автомобиль, выехал на желездорожные пути и столкнулся с приближающимся поездом №55 Москва-Гомель. Это произошло по той причине, что водитель военного КамАЗа не рассчитал траекторию поворота, в следствие чего буксируемая машина наехала на элементы желездорожных сооружении и отцепилась. Военные, находившиеся во втором грузовике, не успели предпринять мер по эвакуации машины с переезда. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. На место прибыли бригады железнодорожников для ликвидации последствий ДТП. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. Поезд №55 отбуксируют на станцию «Одинцово», где заменят локомотив для продолжения следования по маршруту. В 23:05 со второго главного пути убрали грузовик. В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. В связи с произошедшим в пути задержаны две «Ласточки» №734 и 736, следующие из Смоленска в Москву, и поезда №1 и 3 сообщением Москва-Минск. Пригородные поезда Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом.