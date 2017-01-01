В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поезд сбил военный КамАЗ на переезде в Одинцовском районе в селе Жаворонки

Поезд сбил военный КамАЗ на переезде в Одинцовском районе в селе Жаворонки

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
00:41
  • 34
  • 0

На регулируемом железнодорожном переезде 37 км перегона Одинцово-Голицыно Белорусского направления МЖД водитель военного грузового автомобиля, буксируя другой грузовой неисправный автомобиль, выехал на желездорожные пути и столкнулся с приближающимся поездом №55 Москва-Гомель. Это произошло по той причине, что водитель военного КамАЗа не рассчитал траекторию поворота, в следствие чего буксируемая машина наехала на элементы желездорожных сооружении и отцепилась. Военные, находившиеся во втором грузовике, не успели предпринять мер по эвакуации машины с переезда. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. На место прибыли бригады железнодорожников для ликвидации последствий ДТП. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. Поезд №55 отбуксируют на станцию «Одинцово», где заменят локомотив для продолжения следования по маршруту. В 23:05 со второго главного пути убрали грузовик. В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. В связи с произошедшим в пути задержаны две «Ласточки» №734 и 736, следующие из Смоленска в Москву, и поезда №1 и 3 сообщением Москва-Минск. Пригородные поезда Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

56 1
14.11 19:35 | Sargo
На Алтуфьевском шоссе в сторону центра столкнулись несколько авто
60 0
14.11 14:35 | Высотник
Житель Каширы нашёл в конфетах червяков
34 0
13.11 14:32 | Ivan-Al08
В Подмосковье автомобиль покрылся причудливыми узорами
73 0
14.11 11:05 | cult666
В Одинцове асфальт кладут во время снегопада (ВИДЕО)
138 2
02.06 23:02 | trutnenko
Беспредел на ж/д переезде в посёлке Быково Раменского района Московской области