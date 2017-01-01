Обстановка спустя несколько часов после пожара в жилом доме на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 04:29

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Обугленные стены на лестничной площадке 11-го этажа жилого дома, затопленный до первого этажа подъезд, кругом следы пожара, обгоревший хлам и горы мусора - такова картина в одном из подъездов жилого дома на улице Шолохова спустя два часа после ликвидации крупного пожара. Вечером 14 ноября около 16 часов на 11 этаже загорелась квартира. Пожар был настолько сильным, что полностью выгорела не только сама квартира, но и электрощитовые, лестничная площадка, оба лифта на общей площади почти в 100 квадратных метров. В тушении было задействовано 30 пожарно-спасательных подразделений. Боролись с огнем пожарные 4 часа. В ходе тушения было спасено 24 человека, в том числе два ребенка, одному из которых еще нет и года. К медикам за помощью позднее обратились 4 человека. От огня они не пострадали, однако надышались едким дымом. Всем четверым была оказана медицинская помощь. Уже после ликвидации возгорания началась стандартная для подобной ситуации процедура. На место прибыли специалисты ГБУ "Жилищник" района Ново-Переделкино и аварийные службы. Большая часть подъезда в ходе ликвидации пожара и проветривания подъезда лишилась стекол - окна в подъезде открывались с трудом и при малейшем усилии в оконных рамах лопалось остекление. С 11 по 1 этаж все оказалось затоплено водой, на многих этажах нет света. Несмотря на поздний час в подъезде кипит работа. Для уборки и расчистки завалов задействованы дворники. На 11 и 12 этаже от высокой температуры сгорели оконные рамы подъезда. Плотники забивают окна фанерой и оргалитом, чтобы в подъезд не проникал холодный воздух. Если пройтись по этажам, то можно наблюдать огромные потеки воды на стенах и потолках, отслаивается и падает штукатурка. Тут становится ясно - бетон промок насквозь, а значит вода попала и в квартиры. Предварительно пожар мог начаться из-за неисправного электрообогревателя. Огонь быстро перекинулся на шкаф, а потушить самостоятельно огонь хозяева не смогли. Соседи не характеризуют хозяев сгоревшей квартиры как шумных или неадекватных. По их словам, там проживает пожилой мужчина с семьей. Жильцов подъезда временно разместили в рейсовом автобусе. Кто-то решил ночевать в личном автомобиле, кто-то отправился к друзьям и знакомым. Днем на место прибудут всевозможные ремонтные службы, в ГБУ "Жилищник" планируют справиться с ситуацией за несколько дней. Горевший 11 этаж, а также 12 этаж взяты под охрану полиции во избежании мародерства. Полицейские будут дежурить на месте до утра.