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Пасмурно и прохладно утром в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:25
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Прохладная погода с небольшими осадками ожидается в Московском регионе в среду, 15 ноября. Небо над столицей и областью будет облачным с прояснениями. Температура днём в Москве составит от 0 до +2 градусов. Из-за ночных заморозков – в городе было от минус одного до плюс одного градуса – на дорогах в некоторых местах наблюдается гололедица. Скорость ветра в регионе составит от 5 до 10 метров в секунду, направление – юго-западное. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба. В столице установилась погода, не соответствующая календарю. Синоптики отмечают, что в среднем температура в городе превышает на несколько градусов климатическую норму для середины ноября.

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