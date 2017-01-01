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Главная  /  Репортажи  /  Возле станции метро «Кунцевская» перекрыли участки двух улиц

Возле станции метро «Кунцевская» перекрыли участки двух улиц

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:55
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На западе столицы частично закрыто движение по нескольким улицам. Изменения связаны с реконструкцией станции метро «Кунцевская». До 20 декабря круглосуточно перекрыто движение по Молдавской и Малой Филёвской улицам на пересечении с Рублёвским шоссе по направлению в центр. Общественный транспорт при этом курсирует только по одной полосе. Об изменении движения водителей предупреждают установленные плакаты.

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