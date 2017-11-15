На Рублёвском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 09:49
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Автомобили двигались попутно. Водитель автомобиля "БМВ" начал перестраиваться из правого ряда в средний и не уступил дорогу автомобилю "Ситроен". Произошло столкновение. У автомобилей имеются незначительные повреждения.
На некоторое время движение в районе аварии было немного затруднено. Оно нормализовалось лишь после приезда сотрудника ДПС, который сфотографировал и убрал автомобили с проезжей части для дальнейшего оформления.
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