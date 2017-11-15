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На Рублёвском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:49
  • 67
  • 1

Утром 15 ноября на западе столицы произошло ДТП. На Рублёвском шоссе, недалеко от станции метро "Кунцевская", при движении в сторону области столкнулись 2 автомобиля: "Citroen С4" и "BMW Х6".

Автомобили двигались попутно. Водитель автомобиля "БМВ" начал перестраиваться из правого ряда в средний и не уступил дорогу автомобилю "Ситроен". Произошло столкновение. У автомобилей имеются незначительные повреждения.

На некоторое время движение в районе аварии было немного затруднено. Оно нормализовалось лишь после приезда сотрудника ДПС, который сфотографировал и убрал автомобили с проезжей части для дальнейшего оформления.
  • 67
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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    10:29
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:17 http://www.mskagency.ru/materials/2724096 15.11.17
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