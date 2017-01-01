Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 15 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 10:24
-
- 20
В программу, показанную в эфире 15 ноября, вошли кадры о том, как водитель скрываясь на иномарке проехал через торговый центр в Японии, кадры о том, как грабители напали на бар с бензопилами в Австралии, кадры о том, как слон забрёл в бар в Замбии и кадры о том, как мужчина зашёл в вольер с аллигатором и поцеловал его в США.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 20
Комментарии (0)