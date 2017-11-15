Опубликованы фото с места крушения самолёта в Хабаровске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:06
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Крушение самолёта самолёта произошло в среду днём, в 13.09 (по местному времени). Как сообщается, самолет Л-410 выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Нелькан. В двух километрах от аэродрома воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. По данным ГУ МВД России по Хабаровскому краю на борту находились пять пассажиров и два члена экипажа. В результате происшествия погибли шесть человек. Из-под обломков удалось спасти ребёнка - девочку 2.6 лет.
Что стало причиной катастрофы - неизвестно. Сообщается, что на данный момент есть три версии крушения самолёта: неблагоприятная погода, ошибка пилотов и технические неисправности.
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