Свалку опилок устроили вблизи газовых баллонов в посёлке Килемары Республики Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 11:40
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По словам местного жителя, горы опилок высятся на улице Строителей. Через несколько метров находится газовый участок. Всё это - на территории жилого сектора, как сообщает автор видео: "Буквально через 200 метров, даже меньше, - уже жилые дома".
"Часть опила вывезена, но и сейчас его остаётся не мало. Опилок, в принципе, достаточно, чтобы в осенний период они воспламенились, загорелись," - пишет мобильный репортёр.
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