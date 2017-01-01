В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалку опилок устроили вблизи газовых баллонов в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Свалку опилок устроили вблизи газовых баллонов в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
11:40
  • 7
  • 0

Жители посёлка Килемары обеспокоены опасным соседством свалки отходов лесопиления и склада с газовыми баллонами. "О какой-либо пожарной безопасности говорить вообще не стоит," - пишет мобильный репортёр.

По словам местного жителя, горы опилок высятся на улице Строителей. Через несколько метров находится газовый участок. Всё это - на территории жилого сектора, как сообщает автор видео: "Буквально через 200 метров, даже меньше, - уже жилые дома".

"Часть опила вывезена, но и сейчас его остаётся не мало. Опилок, в принципе, достаточно, чтобы в осенний период они воспламенились, загорелись," - пишет мобильный репортёр.
  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
11:06 | mreportertv
Опубликованы фото с места крушения самолёта в Хабаровске
43 0
09:05 | Аноним
Река льётся из канализационного люка в Фокино
79 0
14.11 11:05 | cult666
В Одинцове асфальт кладут во время снегопада (ВИДЕО)
61 0
10.11 13:52 | mreportertv
В Мексике взлетел на воздух склад с пиротехникой
68 0
14.11 13:27 | Вася Лебедев
Свалка опила в поселке Килемары в Марий Эл