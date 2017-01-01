Свалку опилок устроили вблизи газовых баллонов в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 11:40

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196802

Жители посёлка Килемары обеспокоены опасным соседством свалки отходов лесопиления и склада с газовыми баллонами. "О какой-либо пожарной безопасности говорить вообще не стоит," - пишет мобильный репортёр.По словам местного жителя, горы опилок высятся на улице Строителей. Через несколько метров находится газовый участок. Всё это - на территории жилого сектора, как сообщает автор видео: "Буквально через 200 метров, даже меньше, - уже жилые дома"."Часть опила вывезена, но и сейчас его остаётся не мало. Опилок, в принципе, достаточно, чтобы в осенний период они воспламенились, загорелись," - пишет мобильный репортёр.