В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурно и прохладно утром в столице

Пасмурно и прохладно утром в столице

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:20
  • 21
  • 0

Пасмурно и прохладно утром в столице.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
13:36 | Uwis
По техническим причинам увеличены интервалы движения поездов по второму пути МЦК
6 0
13:35 | Sargo
На северо-востоке Москвы идет слабый снег
47 0
00:12 | Uwis
На ВДНХ завершено восстановление исторического павильона №27 «Физкультура и спорт»
31 0
09:25 | Max_019
Пасмурно и прохладно утром в столице